Минтруда Азербайджана внедряет амбициозный план обучения для улучшения трудоустройства

В этом году в Азербайджане к профессиональной подготовке будут привлечены 20 тысяч лиц, ищущих работу.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал сегодня министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и Комитета по труду и социальной политике в ходе обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Министр отметил, что основной целью является профессиональная подготовка 30 тысяч человек в год.

"Также это трудоустройство в короткие сроки квалифицированных лиц, участие в программах самозанятости. Отмечу, что потенциала министерства для этого недостаточно, и по этой причине мы также сотрудничаем с частными партнерами", - сказал Бабаев.