Важная новость для желающих учиться за рубежом

Продлен прием документов в рамках Государственной программы по получению образования за рубежом.

Как сообщили Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана, срок приема документов на 2023-2024 учебный год в рамках "Государственной программы по получению образования молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах" продлен до 14 июля 2023 года.

С текстом соответствующего объявления можно ознакомиться по ссылке.