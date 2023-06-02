https://news.day.az/society/1570011.html Важная новость для желающих учиться за рубежом
Важная новость для желающих учиться за рубежом
Продлен прием документов в рамках Государственной программы по получению образования за рубежом.
Как сообщили Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана, срок приема документов на 2023-2024 учебный год в рамках "Государственной программы по получению образования молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах" продлен до 14 июля 2023 года.
С текстом соответствующего объявления можно ознакомиться по ссылке.
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