Стало известно сколько человеческих останков найдено на освобожденных территориях

После освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации начались поиски останков лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, об этом сказал начальник отдела особых расследований Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев, передает Day.Az.

По его словам, за прошедший период в селе Дашалты Шушинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Фаррух Ходжалинского района, селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах были обнаружены в общей сложности останки более 400 человек. С целью их идентификации, наряду с судебно-медицинской криминалистической экспертизой, было проведено более 200 молекулярно-генетических экспертиз.

"На территории Шушинской тюрьмы обнаружены останки как минимум четырех человек. Предполагается, что они принадлежат азербайджанцам, удерживавшимся здесь во время Первой Карабахской войны", - сказал Тагиев.

Отметим, что, как сообщалось ранее, в Шуше на территории тюрьмы обнаружено массовое захоронение. Это свидетельствует о том, что в Шушинской тюрьме в период армянской оккупации незаконно содержались азербайджанцы, которые подвергались тяжелым пыткам, совершались их убийства. Обнаруженное захоронение является наглядным свидетельством этих событий.