https://news.day.az/society/1570672.html Погода в Баку изменится - ПРОГНОЗ
Погода в Баку изменится - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами возможны осадки, местами порывистый северо-западный ветер.
Как сообщили Day.Az в понедельник в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 23-28° тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 50%.
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