Погода в Баку изменится

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами возможны осадки, местами порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в понедельник в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 23-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 50%.