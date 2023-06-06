Парламент принял во II чтении проект об исполнении госбюджета-2022

Законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год" принят во втором чтении.

Как сообщает во вторник Day.Az, законопроект обсуждался сегодня на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год составили 30 679 646,4 тыс. манатов, расходы - 32 64 568,0 тыс. манатов.