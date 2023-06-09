Погода в Азербайджане остается непредсказуемой

Обнародован прогноз погоды на 10 июня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков, умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 25-30° тепла, местами 32° тепла. Атмосферное давление опустится с 760 мм рт.ст. до 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем, начиная с западных районов, местами ожидаются переменные дожди, в отдельных местах ливни, грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных районах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.