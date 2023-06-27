В Джалилабаде задержаны наркокурьеры

У задержанных в Джалилабаде наркокурьеров было обнаружено и изъято более 10 килограммов наркотиков.

Как сообщает Day.Az, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Гейтепе Джалилабадского РОП, были задержаны, подозреваемые в незаконном обороте наркотических веществ, житель Сальянского района - Эльгюн Джабраилов и житель Абшеронского - Этибар Исмайилов.

В ходе осмотра сумки Э.Джебраилова было обнаружено и изъято, в общей сложности 5, 400 граммов героина, 3,700 граммов гашишной смолы, два килограмма марихуаны и 200 таблеток метадона, расфасованных в отдельные упаковки.

В ходе предварительного расследования было установлено, что задержанные должны были организовать сбыт наркотических средств, приобретенных у проживающего в Иране наркоторговца, доставив их в Баку по разным адресам.

В отношении обоих лиц решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. По данному факту проводится расследование.