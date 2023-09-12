В этом году назначена инвалидность более 34 тыс. человек

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения за январь-август 2023 года назначило инвалидность 34,1 тыс. человек.

Как сообщили Day.Az в Министерстве, 16,8 тыс. из них назначена первичная инвалидность, а 17,3 тыс. - повторная. После установления инвалидности посредством электронной системы этим лицам были назначены социальные выплаты по инвалидности.

За указанный период в реабилитационных учреждениях агентства были оказаны услуги 49,1 тыс. человек.