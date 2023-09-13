https://news.day.az/society/1597409.html Важная новость для пенсионеров
Важная новость для пенсионеров
Выплата пенсий по регионам республики запланирована на 15 сентября.
Об этом в среду Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.
Было отмечено, что в этот же день пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
Напомним, что 8 сентября Государственным фондом социальной защиты были выплачены сентябрьские пенсии в городах Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.
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