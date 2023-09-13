Важная новость для пенсионеров

Выплата пенсий по регионам республики запланирована на 15 сентября.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что в этот же день пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

Напомним, что 8 сентября Государственным фондом социальной защиты были выплачены сентябрьские пенсии в городах Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.