В Агалы еще 25 семьям вручены ключи от домов.

Как сообщает в среду Day.Az, сегодня 25 семей, состоящих из 123 человек, отправились из Баку в село Агалы Зангиланского района.

Специальный представитель Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев и другие официальные лица встретили прибывших бывших вынужденных переселенцев в "умном селе" Агалы. Им были вручены ключи от квартир.

Отметим, что на сегодня в рамках проекта "Большое возвращение" в село Агалы Зангиланского района переселены в общей сложности 133 семьи (649 человек). Новопереселенные семьи будут трудоустроены в соответствии с их профессиональной квалификацией и навыками. Они будут работать в различных государственных учреждениях, на объектах общественного питания, в строительных компаниях, на швейной фабрике и т.д.

Для вернувшегося населения имеются все условия и инфраструктура - центр государственных услуг, школа, детский сад, банк, почта, объекты общественного питания и многое другое.

В настоящее время ведутся подготовительные работы по переселению очередных семей в село Агалы, этот процесс планируется осуществить в ближайшие месяцы.