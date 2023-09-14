Вопрос безопасности пищевых продуктов играет важную роль в защите здоровья населения

Вопрос продовольственной безопасности играет важную роль в защите здоровья населения. Высокое качество и безопасность пищевых продуктов предотвращают распространение заболеваний, связанных с некачественными пищевыми продуктами.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на проходящем в Баку мероприятии, посвященном совершенствованию пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии.

Он отметил, что одной из основных целей в утвержденном распоряжением главы государства документе от 2 февраля 2021 года "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", является обеспечение здорового образа жизни граждан. В "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" пропаганда здорового образа жизни и здорового питания детей определена как одно из основных направлений действий для достижения вышеуказанной цели, и важным является проведение просветительских и агитационных мероприятий для повышения осведомленности населения в сфере безопасности пищевых продуктов.