https://news.day.az/society/1597880.html В Азербайджане вносятся изменения в закон о полиции
В Азербайджане вносятся изменения в закон о полиции
Обучающиеся в учебных заведениях, осуществляющих подготовку кадров для органов внутренних дел, будут называться курсантами.
Как сообщает в четверг Day.Az, это отражено в проекте изменений в закон "О полиции", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству.
Было отмечено, что данное изменение направлено на то, чтобы лица, обучающиеся в учебных заведениях, готовящих кадры для органов внутренних дел, назывались курсантами, как и лица, обучающиеся в других учебных заведениях специального назначения.
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