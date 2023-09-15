https://news.day.az/society/1598144.html Техническая проблема на станции "Хатаи" решена - ПОДРОБНОСТИ
Техническая проблема на станции "Хатаи" решена - ПОДРОБНОСТИ
Сегодня на станции "Хатаи" ЗАО "Бакинский метрополитен" возникли проблемы с подачей электроэнергии.
Как сообщил в пятницу Day.Az руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, неполадка продлилась 4 минуты и на данный момент проблем с энергоснабжением станции нет.
"В результате падения напряжения на линиях электропередач произошел сбой. Никаких проблем с движением поездов и безопасностью пассажиров не возникло.
На станцию подано электричество, и она продолжает работать", - добавил он.
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