Техническая проблема на станции "Хатаи" решена

Сегодня на станции "Хатаи" ЗАО "Бакинский метрополитен" возникли проблемы с подачей электроэнергии.

Как сообщил в пятницу Day.Az руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, неполадка продлилась 4 минуты и на данный момент проблем с энергоснабжением станции нет.

"В результате падения напряжения на линиях электропередач произошел сбой. Никаких проблем с движением поездов и безопасностью пассажиров не возникло.

На станцию подано электричество, и она продолжает работать", - добавил он.