В Баку произошел пожар в жилом доме.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Так, сгорели 6 водомеров и пластиковые линии связи, установленные в шахте с 1 по 7 этаж семиэтажного жилого дома в Бинагадинском районе.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.