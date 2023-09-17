https://news.day.az/society/1598593.html В Баку произошел пожар в жилом доме
В Баку произошел пожар в жилом доме
В Баку произошел пожар в жилом доме.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Так, сгорели 6 водомеров и пластиковые линии связи, установленные в шахте с 1 по 7 этаж семиэтажного жилого дома в Бинагадинском районе.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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