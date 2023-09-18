Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро 20 Января;

3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону круга Гялябя;

5. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро 20 Января;

6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро Проспект Азадлыг;

7. Тбилисский проспект, от метро 20 января в сторону центра;

8. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляры Гадирбековой в сторону улицы ак. Гасана Алиева;

9. Улица ак. Гасана Алиева, в сторону улицы Кёроглу Рагимова;

10. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро Кероглу (до круга);

11. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга Азнефть, перед площадью Флага;

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Проспект Бабека, в сторону центра;

14. Проспект Гара Гараева, от станции метро Гара Гараев в сторону станции метро Кероглу;

15. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

16. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20.