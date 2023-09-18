Заторы на дорогах Баку
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро 20 Января;
3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону круга Гялябя;
5. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро 20 Января;
6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро Проспект Азадлыг;
7. Тбилисский проспект, от метро 20 января в сторону центра;
8. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляры Гадирбековой в сторону улицы ак. Гасана Алиева;
9. Улица ак. Гасана Алиева, в сторону улицы Кёроглу Рагимова;
10. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро Кероглу (до круга);
11. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга Азнефть, перед площадью Флага;
12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Проспект Бабека, в сторону центра;
14. Проспект Гара Гараева, от станции метро Гара Гараев в сторону станции метро Кероглу;
15. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
16. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20.
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