Государство оплатит обучение ветеранов войны в профессиональных училищах на платной основе
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В период обучения ветеранов войны в государственных профессиональных учебных заведениях на платной основе плата за обучение будет выплачиваться из средств государственного бюджета.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О профессиональном образовании", которая была включена в повестку сегодняшнего заседания комитета по науке и образованию Милли Меджлиса.