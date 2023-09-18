Государство оплатит обучение ветеранов войны в профессиональных училищах на платной основе

В период обучения ветеранов войны в государственных профессиональных учебных заведениях на платной основе плата за обучение будет выплачиваться из средств государственного бюджета.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О профессиональном образовании", которая была включена в повестку сегодняшнего заседания комитета по науке и образованию Милли Меджлиса.