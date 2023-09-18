"Хыналыг и Кочевой путь" включены в список наследия ЮНЕСКО
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"Село Хыналыг и Кочевой путь" внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом было решено на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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