https://news.day.az/society/1598802.html "Хыналыг и Кочевой путь" включены в список наследия ЮНЕСКО - ФОТО
"Хыналыг и Кочевой путь" включены в список наследия ЮНЕСКО - ФОТО
"Село Хыналыг и Кочевой путь" внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом было решено на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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