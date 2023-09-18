Зарегистрированы ли случаи заражения новыми штаммами коронавируса в Азербайджане?

На настоящее время выявление новых штаммов COVID-19 в Азербайджане не подтверждено. Подвид штамма коронавируса "омикрон" EG.5, другое название которого "Эрис", уже несколько месяцев быстро распространяется по всему миру. В частности, в США, Китае, а также Великобритании и ряде других европейских стран наблюдается серьезный рост числа заболевших.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказала начальник отдела по инфекционным заболеваниям и организации инфекционного контроля департамента развития медицинских услуг Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Назрин Мустафаева.

"Нужно знать, что течение болезни при заболеваемости новыми штаммами никогда не бывает тяжелее, чем при заболеваемости предыдущими штаммами. Основное отличие EG.5 от других штаммов - более высокая способность к заражению. Однако показатели вакцинации против коронавируса в Азербайджане находятся на удовлетворительном уровне. В нашей стране всегда учитываются рекомендации международных медицинских организаций в отношении вакцин. При этом конкретные рекомендации Всемирной организации здравоохранения против этого штамма не оглашены. Как обычно, в зоне риска находится население, восприимчивое ко всем мутациям COVID-19. Особое внимание следует уделять тем, кто страдает хроническими заболеваниями, людям с сопутствующими заболеваниями, лицам, которые не были вакцинированы против COVID-19. Им рекомендуется использовать медицинскую маску в общественных местах, уделять особое внимание дезинфекции. Для этих людей всегда существует определенный риск заболевания", - сказала она.