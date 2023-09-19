Вернется ли завтра дождливая погода?

Обнародован прогноз погоды на 20 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков, однако днем местами на полуострове возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 16-18° тепла, днем - 20-25° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 766 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 8-13° тепла.