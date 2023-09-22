Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 23 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем - 22-27° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, и составит 767 мм рт.ст.

Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана, в основном, горных и предгорных, ожидается переменный дождь, местами кратковременные ливни с грозами, прогнозируется град, который к вечеру прекратится. Ночью и утром в ряде районов туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью оставит 16-20° тепла, днем - 23-28° тепла, в горах ночью - 4-9° тепла, днем - 12-17° тепла.