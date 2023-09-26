Прошло очередное заседание комиссии по расследованию ситуации в Сеюдлю
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26 сентября состоялось очередное заседание комиссии при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове, созданной постановлением Кабинета министров от 21 июня 2023 года для расследования ситуации в селе Сеюдлю Гедабейского района, передает Day.Az.

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