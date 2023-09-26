https://news.day.az/society/1601421.html Прошло очередное заседание комиссии по расследованию ситуации в Сеюдлю
Прошло очередное заседание комиссии по расследованию ситуации в Сеюдлю
26 сентября состоялось очередное заседание комиссии при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове, созданной постановлением Кабинета министров от 21 июня 2023 года для расследования ситуации в селе Сеюдлю Гедабейского района, передает Day.Az.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре