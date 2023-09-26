Завершена подготовка к Дню памяти в Азербайджане

Завершена подготовка к Дню памяти, отмечаемому в Азербайджане 27 сентября, сообщает во вторник Day.Az.

Подготовлены плакаты, связанные с этой датой, с балконов зданий на улицах и проспектах Баку вывешены азербайджанские флаги.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к нашим солдатам и офицерам, всем шехидам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность нашей страны.