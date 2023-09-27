https://news.day.az/society/1601705.html В Баку пассажирский автобус врезался в здание - ВИДЕО
В Баку пассажирский автобус врезался в здание - ВИДЕО
На территории столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.
Как передает Day.Az кадры были опубликованы в социальных сетях.
Сообщается, что пассажирский автобус №67 врезался в жилое здание на улице Айны Султановой.
Информации о пострадавших нет.
Представляем данные кадры:
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