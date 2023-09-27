Сахиль Бабаев о соцобеспечении семей погибших и раненых военнослужащих в результате антитеррористических мероприятий

Все виды социального обеспечения, касающиеся семей погибших и раненых азербайданских военнослужащих, в ходе локальных антитеррористических мероприятий, будут реализованы вовремя.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев.

"Будут осуществляться как единовременные выплаты, пособия и пенсионные выплаты, так и их жилищное, автомобильное обеспечение и другие меры, определенные законодательством. Соответствующие органы министерства уже начали встречи с семьями и помогают собирать соответствующие документы",- добавил министр.

Отметим, что в результате успешных локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными Силами Азербайджанской Республики 19-20 сентября 2023 года, суверенитет Азербайджанской Республики был полностью восстановлен. В ходе локальных антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики. Среди погибших военнослужащих 180 - сотрудники министерства обороны, 12 - сотрудники МВД. Один из шехидов - мирный житель. Личности 11 человек будут установлены судебно-медицинской экспертизой после проведения судебно-генетических экспертиз. 511 военнослужащих и 1 гражданское лицо получили ранения.