https://news.day.az/society/1602552.html Необычная находка в подвале одного из домов в Загатале - ФОТО
Необычная находка в подвале одного из домов в Загатале - ФОТО
Огромные древние кувшины нашли в подвале одного из домов, расположенных на улице Имама Шамиля в городе Загатала.
Как сообщил Day.Az со ссылкой на Lent.Az местные жители, Агшин Османов обнаружил их, когда сносил свой старый дом.
Согласно информации, кувшины невозможно было вытащить даже подъемным краном, поскольку изделия были очень габаритными. Во время извлечения из подвала одна из емкостей разбилась, а другую удалось достать целой.
Неизвестно, когда и с какой целью были закопаны эти кувшины.
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