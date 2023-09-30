Назван срок сдачи в эксплуатацию отреставрированной центральной улицы города Шуша

Центральная улица города Шуша, которая в настоящее время восстанавливается, будет сдана в эксплуатацию в середине следующего года.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе своего выступления на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

Он отметил, что Шуша имеет статус исторического заповедника, и это отразиться в жилых домах, которые будут там построены.

"В жилых массивах города будут большие зеленые зоны. При строительстве учитываются все аспекты, особенно историческое значение культурной столицы", - добавил А.Керимов.