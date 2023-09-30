В Алыбейли планируется проектирование домов почти на 3 тыс. жителей

В селе Алыбейли планируется проектирование 498 частных жилых домов и 2-3-этажных зданий на 144 квартиры для 2568 жителей.

Как передает в субботу Карабахское бюро Trend, об этом журналистам сообщил старший консультант специального представительства Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Агиль Гурбанов, передает Day.Az.

"На первом этапе предусмотрено проектирование и строительство 197 частных домов на 772 жителя. Кроме того, на территории планируется спроектировать административное здание, клубно-общественный центр, гостевой дом, спортивный оздоровительный центр, чайхану, торговый центр, семейный оздоровительный центр, церемониальный зал, рыночный комплекс и другие нежилые объекты. В селе Алыбейли, согласно потребностям населения, планируется построить две общеобразовательные школы на 462 ученических места. На первом этапе будет построена школа на 143 ученических места. Также будут построены два детских сада на 160 мест. На первом этапе будет построен детский сад на 50 мест. Кроме того, в нескольких местах будут построены нежилые объекты широкого пользования", - добавил Гурбанов.