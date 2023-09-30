В Зангилане будет построен детский сад

В Зангилане на площади в 1 гектар будет построен детский сад на 160 мест с общей площадью строительства в 3 750 квадратных метров.

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, здание будет двухэтажным, передает Day.Az.

Планируется, что в здании детского сада будет 8 комнат для групп, прачечная, 3 технических помещения, 6 административных помещений, приемная, 4 медицинских кабинета, кухня, зал для спортивных занятий и музыкальный зал.