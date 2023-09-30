https://news.day.az/society/1602727.html В Зангилане будет построен детский сад - ФОТО
В Зангилане будет построен детский сад - ФОТО
В Зангилане на площади в 1 гектар будет построен детский сад на 160 мест с общей площадью строительства в 3 750 квадратных метров.
Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, здание будет двухэтажным, передает Day.Az.
Планируется, что в здании детского сада будет 8 комнат для групп, прачечная, 3 технических помещения, 6 административных помещений, приемная, 4 медицинских кабинета, кухня, зал для спортивных занятий и музыкальный зал.
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