Сахиль Бабаев о росте пенсий

Медианная пенсия в Азербайджане достигла 360 манатов.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по труду и социальной политике.

По его словам, данный показатель в 2,5 раза больше, чем 3-4 года назад.

"Это считается достаточно хорошей динамикой", - добавил министр.

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