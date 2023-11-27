https://news.day.az/society/1617657.html Сахиль Бабаев о росте пенсий
Сахиль Бабаев о росте пенсий
Медианная пенсия в Азербайджане достигла 360 манатов.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по труду и социальной политике.
По его словам, данный показатель в 2,5 раза больше, чем 3-4 года назад.
"Это считается достаточно хорошей динамикой", - добавил министр.
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