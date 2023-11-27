На трассе Баку-Газах перевернулась фура, топливо вылилось на дорогу

На трассе Баку-Газах перевернулась фура.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на 157-м километре автомагистрали Баку-Газах, на территории села Падар Гаджигабульского района.

Крупнотоннажный Volvo (госномер 77 BE 566), управляемый жителем Агдаша Джумшудом Юсифли, 1993 года рождения, потерял управление и перевернулся. Бензобак автомобиля получил повреждение, и топливо залило дорогу.

Во избежание возгорания на место прибыли пожарные бригады и живая сила Кюрдамирской службы пожарной охраны.

Магистраль была временно перекрыта.

Последствия ДТП устранены, движение восстановлено.

По факту проводится расследование.

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