На трассе Баку-Газах перевернулась фура, топливо вылилось на дорогу - ФОТО
На трассе Баку-Газах перевернулась фура.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на 157-м километре автомагистрали Баку-Газах, на территории села Падар Гаджигабульского района.
Крупнотоннажный Volvo (госномер 77 BE 566), управляемый жителем Агдаша Джумшудом Юсифли, 1993 года рождения, потерял управление и перевернулся. Бензобак автомобиля получил повреждение, и топливо залило дорогу.
Во избежание возгорания на место прибыли пожарные бригады и живая сила Кюрдамирской службы пожарной охраны.
Магистраль была временно перекрыта.
Последствия ДТП устранены, движение восстановлено.
По факту проводится расследование.
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