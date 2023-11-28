https://news.day.az/society/1617852.html Минздрав Азербайджана анонсирует масштабную вакцинацию от кори
Минздрав Азербайджана анонсирует масштабную вакцинацию от кори
Лица среднего и пожилого возраста, проживающие на территории Азербайджана, будут вакцинированы от кори.
Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az.
Отмечено, что эпидемиологический анализ событий показал, что основной причиной заражения является отказ от вакцинации (в большинстве случаев при необоснованных противопоказаниях).
Однако с учетом эпидемиологической ситуации на территории страны будет применяться вакцинация (корь-паротит-краснуха) в отношении среднего и пожилого населения в профилактических целях.
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