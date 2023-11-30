Продолжаются меры против нарушений трудовых прав

Генпрокуратура Азербайджана продолжает меры против нарушений трудовых прав.

Как сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в Управление вне-уголовного производства Генпрокуратуры проведены расследования по поступившим жалобам о нарушении трудовых прав граждан.

"В ходе расследования были выявлены серьезные подозрения в том, что должностными лицами подготовительных курсов "Xəzinə" было привлечено к работе более 10 человек без вступившего в законную силу трудового договора (контракта), а должностными лицами представительства компании "ABB Limited" в целях снижения заработной платы сотрудников были указаны часы работы меньше фактических и внесение заведомо ложной информации в официальные документы.

По вышеуказанным фактам в Управление вне-уголовного производства Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждены уголовные дела по статьям 162-1 (Привлечение работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (оказанию услуг) без вступления в законную силу трудового договора (контракта)), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса и направлены для проведения следствия в прокуратуры соответствующих районов", - говорится в сообщении ведомства.

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