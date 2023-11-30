Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

29 ноября в 17:20 в результате бдительности пограничного наряда "Гёйтепе" пограничной заставы пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенной вблизи села Арус Ярдымлинского района, была предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в пресс-центре ГПС Азербайджана.

Согласно информации, в результате проведенных пограничных обысков и оперативных мероприятий были выявлены и изъяты наркотические средства общим весом 18 кг 800 г (10 кг 500 г марихуаны, 3 кг 750 г метамфетамина, 4 кг 550 г героина).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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