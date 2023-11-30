TƏBİB назвал самый эффективный способ защиты от кори

Согласно Национальному календарю вакцинации, иммунизация против кори проводится с помощью комбинированной вакцины КПК (корь, паротит, краснуха) в виде двух доз в возрасте от одного до 6 лет. Корь - острое заболевание с высокой контагиозностью, способное заразить 90 процентов населения при тесном контакте. Около 93 процента людей считаются невосприимчивыми к болезни после первой дозы и 97 - после второй.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала заведующая отделом инфекционных заболеваний и инфекционного контроля Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Назрин Мустафаева.

По ее словам, вакцина помогает предотвратить осложнения, связанные с корью, и избежать летального исхода.

"У непривитых людей корь может привести к осложнениям и даже необратимым последствиям. Вакцины безопасны, и многие заболевания, от которых нет эффективного лечения, можно предотвратить с помощью вакцин", - отметила Н.Мустафаева.

Она упомянула, что если беременные женщины, не прошедшие вакцинацию против кори, заразятся этой болезнью, это может привести к преждевременным родам или рождению ребенка с низкой массой тела.

"Корь - это не простое инфекционное заболевание, состоящее только из сыпи. Профилактическое применение антибиотиков детям и взрослым, больным корью, не рекомендуется. Эмпирическое лечение антибиотиками у больных корью следует назначать только при подозрении на вторичную бактериальную инфекцию у пациентов с обострениями.

В период эпидемиологической вспышки необходимо оценить иммунизационный статус всех детей, поступающих в больницу, и назначение витамина А. Все непривитые против кори дети должны быть привлечены к вакцинации, получив соответствующее назначение витамина А", - добавила Н.Мустафаева.

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