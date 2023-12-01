В Губе автомобиль упал в канал

В Губинском районе Азербайджана автомобиль упал в канал.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Зардаби автомобиль марки "ВАЗ 2106", которым управлял житель села Багбанлы Губинского района Рамин Исмиханов, съехал с дороги и упал в канал.

Водитель не пострадал и смог выбраться из автомобиля. Он был один в машине.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По факту проводится расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!