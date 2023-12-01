https://news.day.az/society/1618739.html В Губе автомобиль упал в канал - ФОТО
В Губе автомобиль упал в канал - ФОТО
В Губинском районе Азербайджана автомобиль упал в канал.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Зардаби автомобиль марки "ВАЗ 2106", которым управлял житель села Багбанлы Губинского района Рамин Исмиханов, съехал с дороги и упал в канал.
Водитель не пострадал и смог выбраться из автомобиля. Он был один в машине.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
По факту проводится расследование.
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