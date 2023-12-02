В бакинских школах проводится дезинфекция в связи с выявлением случаев кори

В общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, проводится дезинфекция.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Управление образования города Баку.

В связи с выявлением случаев кори среди учащихся в школах столицы усилены соответствующие профилактические меры.

Дезинфекционные работы носят продолжительный характер, ситуация держится под контролем, отметили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!