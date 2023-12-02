https://news.day.az/society/1618903.html В бакинских школах проводится дезинфекция в связи с выявлением случаев кори - ФОТО
В бакинских школах проводится дезинфекция в связи с выявлением случаев кори - ФОТО
В общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, проводится дезинфекция.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Управление образования города Баку.
В связи с выявлением случаев кори среди учащихся в школах столицы усилены соответствующие профилактические меры.
Дезинфекционные работы носят продолжительный характер, ситуация держится под контролем, отметили в ведомстве.
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