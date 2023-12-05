В Азербайджане меняется условие в связи с увольнением офицеров с военной службы по собственному желанию

В Азербайджане меняется условие в связи с увольнением офицеров с действительной военной службы по собственному желанию.

Как сообщает Day.Az, согласно предложенной поправке к закону "О статусе военнослужащих", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса, офицер сможет уволиться по собственному желанию по истечении не пятилетнего, а 10-летнего срока службы.

Кроме того, согласно проекту, к военнослужащим, до окончания срока военной службы которых в 20 календарных лет осталось не более 3 календарных лет, а также военнослужащим, отслужившим 20 календарных лет и более, при увольнении с военной службы до завершения срока военной службы в течение 25 календарных лет, до даты вступления в силу законопроекта будут применяться нормы закона "О трудовых пенсиях", действующие до 1 января года 2024 года. Эти нормы позволят военнослужащим всесторонне пользоваться полагающимися правами.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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