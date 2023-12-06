Умер отец Года Нисанова

Горско-еврейскую общину постигла тяжелая утрата. На 84-м году жизни скончался известный общественный деятель, филантроп и бизнесмен Семен Давыдович Нисанов, отец председателя совета директоров компании "Киевская площадь" Года Семеновича Нисанова.

Как передает Day.Az со ссылкой на СТМЭГИ, Семен Давыдович был не только талантливым руководителем, но и выдающейся личностью, которая внесла значительный вклад в развитие горско-еврейских общин Азербайджана и России.

Жизненный путь Семена Нисанова - пример следования лучшим традициям отечественного предпринимательства, связанным с высокими ценностями гуманизма, патриотизма и социальной ответственности. Своим личным примером он взрастил целый ряд бизнесменов, на которых сегодня с честью может равняться новое поколение. Он воспитал прекрасных детей, которые продолжили его начинания и сегодня являются гордостью горско-еврейского народа.

Семен Давыдович закончил техникум пищевой промышленности и многие годы отдал консервному заводу в Губе. Начав с должности простого рабочего, в 1973 году он занял пост начальника отдела по приему сельхозсырья. На этой должности Семен Давыдович трудился на протяжении 20 лет.

Семен Нисанов - основатель и руководитель предприятия по переработке сельхозсырья и выпуску консервов "Шахдаг".

Он посвятил бóльшую часть своего трудового пути Азербайджану, а после распада СССР, в 90-х, переехал в Москву, где стал одним из учредителей девелоперской группы компаний "Киевская площадь".

В Азербайджане его помнят, как человека, который всегда был готов прийти на помощь всем нуждающимся, помогал образовательным учреждениям Губинского района.

За свою трудовую деятельность Семен Нисанов награжден званием "Ветеран труда".

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