Пограничники пресекли ввоз крупной партии наркотиков из Ирана

5 декабря в 11:40 в результате бдительности пограничного наряда на служебном участке погранзаставы пограничного отряда "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана вблизи села Бартаз Зангиланского района была пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Пресс-центр ГПС.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято 40 кг 158 гр спрятанной на территории марихуаны.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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