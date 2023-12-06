Минздрав Азербайджана о вакцинации детей от кори

Дети обязательно должны быть привиты от кори в возрасте 1 года и 6 лет. Те дети, которые по определенным причинам не получили вовремя 1-ю дозу вакцины, должны быть немедленно вакцинированы.

Об этом сказал специалист-эксперт минздрава Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов, сообщает Day.Az.

"В возрасте 6 лет должна быть введена 2-я доза вакцины. Дети до 10 лет, которые по ряду причин не получили вовремя 2-ю дозу вакцины от кори, обязательно должны быть немедленно привиты ею. Однако есть дети в возрасте до 10 лет, которые и вовсе не вакцинировались от кори. В этом случае следует вводить 1-ю и 2-ю дозы вакцины с минимальным интервалом в 4 недели. Для вакцинации детей необходимо обратиться в медицинские учреждения, предоставляющие амбулаторно-поликлинические услуги по месту жительства", - сказал он.

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