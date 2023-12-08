Состоялось грандиозное открытие благотворительной ярмарки Soyuq Əllər, İsti Ürək 2023-2024

На площади Фонтанов в Баку состоялась торжественная церемония открытия благотворительной ярмарки Soyuq Əllər, İsti Ürək 2023-2024, сообщает Day.Az.

С 2013 года благотворительная ярмарка Soyuq Əllər, İsti Ürək (Холодные руки, горячее сердце), проводимая Фондом Nargis каждый год в канун Нового года, дает надежду семьям, обратившимся в фонд из разных уголков Азербайджана. Как и каждый год, финансовая поддержка спонсоров и все средства, собранные от аренды домиков, установленных на ярмарке, расходуются на лечение и операции детей, страдающих различными заболеваниями. Результаты ярмарки и подробный финансовый отчет размещаются на официальном сайте www.nargsifund.com, а также на страницах фонда в социальных сетях.

По случаю открытия ярмарки на территории площади Фонтанов был организован грандиозный юбилейный концерт. Айгюн Кязымова, Бриллиант Дадашева, Севда Алекберзаде, Лала Мамедова, Эльнур Мамедов, Элтон, Нармин Керимбекова, Расул Эфендиев, Айсель и другие звезды приняли участие в концертной программе, организованной Ozel Media, и исполнили для всех гостей свои любимые произведения.

Благотворительная ярмарка Soyuq Əllər, İsti Ürək, также известная среди населения как "Зимняя сказка Баку", будет работать ежедневно с 11:00 до 23:00 до 15 января 2024 года.

Официальными партнерами мероприятия являются Исполнительная власть города Баку, ОАО Azərişıq, Bakı Abadlıq Xidməti, Государственное рекламное агентство Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские авиалинии", служба безопасности Pasha Holding, HazırCavab и ООО "Baku Strafor Kesim". Благотворительная ярмарка проводится при поддержке компаний-спонсоров Pasha Holding, Azercell, Coca-Cola, R GROUP HOLDING, Xırta-Xırt, TESS, Absheron Olive Gardens, Abrau Junior, Atabey Çiğ Köfte, Corndog, Vyana Şokolad Evi, Lays, Haribo, Ozmo, Nescafe, BirBank, Mr.Kumpir, Chocolatier.

Ярмарка состоит из 64 больших и 20 маленьких домиков, трех двухэтажных ресторанов, игровой зоны, фотозоны, 4D кинотеатра, комнаты ужасов, комнаты-лабиринта, домика Гринча, небольших киосков, различных тематических уголков, домика Санты и большой Новогодней елки. Подробная информация о ярмарке и карта ярмарки отображаются на двух больших мониторах, установленных на территории ярмарки.

На ярмарке посетители могут приобрести эксклюзивные сувениры, подарки, попробовать уникальные блюда Востока и Запада по приемлемой цене, посетить тематические зоны, согреться горячими напитками в холодные зимние дни, поиграть в различные игры, снять уникальные фотографии и погрузиться в настоящую атмосферу Нового года вместе с близкими.

Здесь всех ждет множество сюрпризов, мероприятий и тематических дней.

За десять лет, благодаря благотворительным ярмаркам Фонда "Nargis", сотням детей удалось вернуть здоровье, и это успех каждого из нас.

Уважаемые бакинцы и гости нашего города, приглашаем вас прийти на ярмарку и вместе открыть для себя волшебство Нового года! Новый год принесет чудо в каждый дом.

Хоть и на дворе холодная погода, пусть в наших сердцах всегда будет тепло!

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