Военнослужащим предоставлено постоянное жилье

Жеребьевка в связи с предоставлением постоянного жилья военнослужащим состоялась 8 декабря в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности и независимости нашей страны. Был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

В мероприятии приняли участие члены семей военнослужащих, представители соответствующих структур министерства и журналисты.

Было отмечено, что комиссия, созданная в целях обеспечения исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики" от 28 декабря 2011 года, проводит очередную жеребьевку в связи с предоставлением постоянного жилья группе военнослужащих, безупречно прослуживших 20 и более календарных лет.

Квартиры были предоставлены Жилищной комиссией по предоставлению постоянного жилья, с учетом состава семьи их получили военнослужащие, находящиеся на службе и уволенные в запас, а также наследники покойных военнослужащих.

В результате очередной жеребьевки 28 квартир с баланса Министерства труда и социальной защиты населения, а также 445 квартир с баланса Государственного агентства жилищного строительства - в целом 473 квартиры были распределены между военнослужащими по принципу очередности.

Отметим, что семьи военнослужащих получили квартиры соответствующей площади в Абшеронском районе, Сабунчинском и Сураханском районах Баку на основе принципа прозрачности и справедливости.

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