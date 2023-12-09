https://news.day.az/society/1620750.html Объявлены нерабочие дни в Азербайджане в 2024 году
Объявлены нерабочие дни в Азербайджане в 2024 году
Объявлены нерабочие дни в 2024 году в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в подписанном сегодня премьер-министром Али Асадом постановлении "Об определении дней празднования Новруза, Рамазан и Курбан байрамы в 2024 году".
Согласно постановлению, 20,21,22,23,24 марта 2024 года - праздник Новруз, 10,11 апреля - Рамазан байрамы, 16,17 июня - Гурбан байрамы.
Согласно Трудовому кодексу, указанные выше дни не считаются рабочими днями.
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