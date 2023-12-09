В график работы бакинского метро внесены изменения

В связи с очередным матчем "Карабаха", представляющего Азербайджан в Лиге Европы УЕФА, в график движения поездов Бакинского метрополитена в ночь с 14 на 15 декабря внесены изменения.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Агдамского клуба.

ЗАО "Бакинский метрополитен" в связи с предстоящей встречей со шведским клубом "Хаккен" ночью в день матча продлит время работы метро на час. Станции будут открыты для входа до 01:00.

Отметим, что матч "Карабах" - "Хаккен", который состоится 14 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45. До проведения последнего тура "Карабах" с 7 очками расположился на втором месте. У "Хаккена" очков пока нет.

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