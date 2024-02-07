Мы счастливы, что впервые в истории независимого Азербайджана президентские выборы охватывают всю территорию страны.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend избиратель, ветеран Карабахской войны Рустам Шафиев.

"Азербайджан переживает славные времена, когда после многолетней армянской оккупации двадцати процентов нашей территории восстановлена территориальная целостность. Вечная слава нашим героям и шехидам! Особо радостное событие, что голосование проходит в освобожденном Ханкенди, Лачине, Шуше и других городах Карабаха. Уже в утренние часы наблюдается большая активность, видно, что граждане стремется сделать свой выбор во имя будущего нашей родины. Каждый из нас должен делать все во имя процветания страны, развития общества, демократических ценностей, сохранения национальных традиций", - сказал Рустам Шафиев.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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