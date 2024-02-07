Обнародована явка на президентских выборах избирателей в Нахчыване по состоянию на 17:00

Обнародована явка на выборах Президента Азербайджана избирателей в Нахчыване по состоянию на 17:00.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, явка избирателей составила 72,74 процента.

Всего в Нахчыване на 17:00 проголосовали 207 711 человек:

Шарур-Садаракский избирательный округ № 1 - 35 143 человека (73,5%),

Шарур-Кенгерлинский избирательный округ № 2 - 35 250 человек (73,4%),

Бабек-Шахбуз-Кенгерлинский избирательный округ № 3 - 34 713 человек (72,9%),

Нахчыванский городской избирательный округ № 4 - 34 038 человек (71,98%),

Бабек-Нахчыван-Джульфинский избирательный округ № 5 - 35 124 человека (73,1%),

Ордубад-Джульфинский избирательный округ № 6 - 33 443 человека (71,56%).

Напомним, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК предоставит предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 19:00.

По состоянию на 17:00 проголосовали 4 миллиона 590 тысяч 75 избирателей.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков. На этих участках правом голоса смогут воспользоваться более 23 тысяч избирателей.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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