Жители Гянджи с большой радостью приветствуют уверенную победу Ильхама Алиева на выборах

В Гяндже с праздничным настроем отмечают уверенную победу Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Day.Az, жители города с большой радостью встретили результаты выборов Победы.

Отметим, что американская организация Oracle Advisory Group, Центр мониторинга Rəy и Центр социологических исследований объявили результаты exit poll, проведенных ими на внеочередных президентских выборах, состоявшихся в Азербайджане. По данным организации Oracle Advisory Group, Президент Ильхам Алиев набрал 93,9 процента голосов избирателей, Центр мониторинга Rəy - 92,6 процента, Центр социологических исследований - 92,4 процента.

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