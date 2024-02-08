https://news.day.az/society/1635704.html Обнародована причина теплой погоды в Азербайджане
Обнародована причина теплой погоды в Азербайджане
В Азербайджане наблюдается нехарактерная для зимы теплая погода.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.
По ее словам, под влиянием южных течений в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается до 23 градусов тепла, а в регионах - до 22 градусов тепла.
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