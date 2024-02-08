Обнародована причина теплой погоды в Азербайджане

В Азербайджане наблюдается нехарактерная для зимы теплая погода.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, под влиянием южных течений в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается до 23 градусов тепла, а в регионах - до 22 градусов тепла.

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