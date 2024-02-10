В рамках COP29 в Баку пройдет глобальный саммит религиозных лидеров

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), член Мусульманского совета старейшин (МСС) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 8-9 февраля принял участие в очередном заседании Совета, прошедшем в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Как сообщили Day.Az в УМК, на открытии заседания состоялся обмен мнениями по вопросам, включенным в повестку дня.

Председатель МСС, верховный имам университета аль-Азхар аш-Шарифа шейх Ахмад ат-Тайиб поздравил участников мероприятия по случаю 10-летнего юбилея создания Совета. Было подчеркнуто, что с момента своего создания Мусульманский совет старейшин занял активную позицию для решения основных проблем и вызовов, стоящих перед исламским миром и всем человечеством, и продолжает играть важную роль в защите исламского единства, вопросах по межрелигиозному диалогу, а также в глобальной деятельности по охране окружающей среды.

Участники мероприятия особо отметили успех инициативы МСС, который выступил главным организатором межрелигиозного павильона ООН, впервые представленного на проходившей в прошлом году в Абу-Даби на 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), а также провел глобальный саммит религиозных лидеров мира в конференции. Говоря о том, что Мусульманскому совету старейшин поручено организовать межрелигиозный павильон ООН и глобальный саммит религиозных лидеров на следующей конференции COP29, которая пройдет в этом году в Азербайджане, выступавшие особо подчеркнули важную роль шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Выступая на заседании, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что Совет на последней конференции ООН по изменению климата приобрел ценный опыт, и выразил надежду на то, что этот опыт будет способствовать успешному проведению конференции COP29 в Баку. Председатель УМК добавил, что с этой целью он проведет встречи в соответствующих государственных организациях Азербайджана.

Генеральный секретарь национального комитета христианско-мусульманского диалога Ливана доктор Мухаммед Саммак заявил, что за последнее время в Азербайджане произошли важные события, и отметил, что сразу после войны, результатом которой стало полное восстановление территориальной целостности Азербайджана, страна-победительница протянула руку мира другой стороне и что в стране успешно прошли внеочередные президентские выборы.

Участникам заседания был представлен председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Нуриддин Холикназаров, который был избран членом Совета по представлению шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

В завершение председатель МСС шейх Ахмед ат-Тайиб вручил председателю УМК памятную медаль по случаю 10-летия Совета.

Члены Мусульманского совета старейшин 9 февраля встретились с министром толерантности и мирного сосуществования Объединенных Арабских Эмиратов Нахайяном бин Мубараком Аль Нахайяном.

В ходе встречи шейх уль-ислам проинформировал министра ОАЭ об итогах внеочередных президентских выборов, проведенных в Азербайджане, и передал ему приветствия и добрые пожелания высшего руководства Азербайджана.

Министр, в свою очередь, передал поздравления и добрые пожелания Президенту Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу.