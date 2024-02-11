https://news.day.az/society/1636334.html Баку сфотографировали c космоса
Баку сфотографировали c космоса
Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сфотографировал Баку с борта Международной космической станции.
"Баку. Город ветра. Песок плюет в глаза. Баку. Город пожаров. Полыхание Балахан", - процитировал спецкор ТАСС поэта Владимира Маяковского, передает Day.Az.
Ранее космонавт поделился фотографиями Анкары, Нью-Йорка и Каира.
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