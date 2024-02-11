Баку сфотографировали c космоса

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сфотографировал Баку с борта Международной космической станции. 

"Баку. Город ветра. Песок плюет в глаза. Баку. Город пожаров. Полыхание Балахан", - процитировал спецкор ТАСС поэта Владимира Маяковского, передает Day.Az.

Ранее космонавт поделился фотографиями Анкары, Нью-Йорка и Каира.